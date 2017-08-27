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إحالة واقعة تعدي شاب على شقيقه بالضرب المبرح بأسيوط للتحقيق

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إحالة واقعة تعدي شاب على شقيقه بالضرب المبرح بأسيوط للتحقيق إحالة واقعة تعدي شاب على شقيقه بالضرب المبرح بأسيوط للتحقيق

التحرير

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أسيوط ـ محمد ممدوح:

أحال رئيس مركز الفتح بأسيوط، اليوم الأحد، واقعة التعدي بالضرب المبرح على طفل في الشارع إلى لجنة حماية الطفل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كان أعضاء مركز ومدينة الفتح قد رصدوا خلال حملة متابعة مرورية بشوارع المدينة استغاثة طفل بشارع كوبري العصارة أثناء اعتداء شاب عليه بالضرب، وتدخل المواطنون وأفراد الشرطة.

بسؤال الطفل تبين أنه يدعى "محمود ج."، 12سنة، وأن الشاب الذي يعتدي عليه شقيقه الأكبر "بسام"، 17 سنة، وأنهما يعملان في مجال جمع الخردة والقمامة.
 
وبالعرض على المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز الفتح، أحالت الواقعة للتحقيق وفقا للقانون 126 لسنة 2008.

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