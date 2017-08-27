مميش: قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا بعبور 101 سفينة بـ7 ملايين طن

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صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بقناة السويس، سجلت يومي السبت والأحد، رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 101 سفينة، بإجمالي حمولات 7 ملايين طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 57 سفينة بإجمالي حمولات 4.3 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد 44 سفينة بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن.

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وأكد الفريق مميش أن قناة السويس تمضي بخطى ثابتة نحو مواكبة الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال الفترة الأخيرة عبر مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة الذي حقق طفرة غير مسبوقة في مواكبة تطورات صناعة السفن بظهور جيل جديد من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، فضلاً عن تعزيز مكانة قناة السويس باعتبارها القناة الملاحية الأم في العالم.

وأوضح أن زيادة أعداد وحمولات السفن تحمل بشائر الخير للاقتصاد القومي، لكون قناة السويس هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وتعمل القناة على تعزيز هذه الإيرادات عبر انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تستهدف مواصلة جذب خطوط ملاحية جديدة.