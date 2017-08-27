«التنمية المحلية»: توفير أوجه الدعم بالقرى لتحويلها من استهلاكية إلى إنتاجية

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أكد وزير التنمية المحلية هشام الشريف على أهمية تطوير وتنمية وتوفير كافة أوجه الدعم بالقرى لتتحول من استهلاكية إلى إنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم شهريًا اختيار جميع القيادات التنفيذية المتميزة بالمحافظات وتكريمها.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى نقلة نوعية على أرض الواقع لحل مشاكل المواطنين بشكل أسرع، وذلك من خلال إنشاء مراكز خدمة بالقرى بمشاركة جميع الجهات لخدمة الأهالي والمواطنين.

كما وجّه "الوزير" بتوفير التمويل اللازم وفتح منافذ من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير فرص عمل للشباب بتلك القرى لتنفيذ مشروعاتهم وفقًا لطبيعة وخصائص كل قرية.

جاء ذلك أثناء قيام وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بتكريم المتميزين من رؤساء المدن والقيادات المحلية بدائرة المحافظة وهم سعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور و صلاح مسعود رئيس مركز ومدينة وادي النطرون وخالد عمارة رئيس مركز ومدينة أبو حمص ووعنايات الشرنوبي رئيس الوحدة المحلية لقرية قومبانية ابو قير بكفر الدوار و أشرف خليل رئيس الوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور و أسامة منصور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى) وذلك لتميزهم في العمل ورفع منظومة النظافة والتصدي للتعديات علي الاراضي الزراعية واسترداد أملاك الدولة ومحاربة الفساد والتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني.

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ثم قامت المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة وهشام الشريف وزير التنمية المحلية بجولة بقرية الحجناية التابعة لمركز ومدينة دمنهور تفقدوا خلالها مكتب البريد وجمعية تنمية المجتمع ومركز الشباب والوحدة الصحية بالقرية

وأشاد "الشريف" بالقرية كنموذج يعبر عن البساطة المصرية والنموذجية، وكذا مستوى النظافة والجهود والمشاركات المجتمعية بها، مؤكدًا على أهمية تنظيم المسابقات والندوات الثقافية بصفة أسبوعية بمكتبة مركز الشباب، بالإضافة إلى دعم المكتبة بمجموعه من الكتب مهداه من الوزارة.

تلا جولة الوزير عقد اجتماع بقاعة المناسبات بالقرية بحضور رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القري وبعض أعضاء مجلس النواب وأهالي و شباب القرية، حيث أكدت محافظ البحيرة خلال اللقاء أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الحجناية قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم ربط جميع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام حسب احتياجات كل مركز ومدينة، بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية واللحوم الجديدة ودعم المنافذ القائمة بالسلع والخضروات والفاكهة واللحوم بالأسعار الاقتصادية للقضاء على جشع بعض التجار، مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذا التعامل بمنتهى الشفافية والحيادية مع كافة الموضوعات والضرب بيد من حديد ضد كافة صور الفساد.