شرط تعجيزي من سانشيز للاستمرار مع آرسنال

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى رغبة اللاعب التشيلسي أليكسيس سانشيز، في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني كأجر أسبوعي من أجل تمديد تعاقده مع آرسنال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال تقدم بعرض للاعب التشيلي يحصل بموجبه على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلا أن سانشيز الذي ينتهي تعاقده مع المدفعجية الصيف المقبل رفض ذلك العرض.

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ويرغب سانشيز في أن يصبح أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي حيث يتصدر تلك القائمة لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي يحصل على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وترغب العديد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب التشيلي البالغ من العمر 28 عامًا، وعلى رأسها مانشستر سيتي، خاصة أن سانشيز لم يخض أي مباراة مع آرسنال هذا الموسم بعد بسبب الإصابة.