هل يصطدم فيدرير بنادال للمرة الأولى في تاريخ بطولة أمريكا المفتوحة؟

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تواجه روجر فيدرير ورافائيل نادال في 37 مباراة سابقة طوال مسيرتهما من بينهم 3 مواجهات هذا العام في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، والدور الرابع من إنديان ويلز، ونهائي ميامي، وحسم تلك المواجهات اللاعب السويسري لصالحه.

وعلى الرغم من مسيرتهما الطويلة الممتدة على مدار السنوات الـ15 الماضية، إلا أن اللاعبين لم يتقابلا من قبل في بطولة أمريكا المفتوحة رابع بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وتنطلق بطولة أمريكا يوم الإثنين، حيث يشارك فيها فيدرير كمصنف ثالث ونادال كمصنف أول على العالم، وإذا نجح الثنائي في شق طريقهما في البطولة بنجاح، فمن المنتظر أن يتواجه للمرة الأولى في تاريخ البطولة في الدور نصف النهائي.

وعن تلك المواجهة المنتظرة، قال فيدرير إنه يرغب في مواجهة نادال في بطولة أمريكا المفتوحة وخاصة في الفترة المسائية، حيث يؤمن بأن الأجواء ستكون مثالية للغاية حينها وستكون المباراة مثيرة ومشابهة لمواجهتهما في نهائي أستراليا المفتوحة في شهر يناير الماضي، وستكون مباراة ممتعة للجماهير.

ويعود فيدرير البالغ من العمر 36 عامًا للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة بعد عدم مشاركته فيها العام الماضي بسبب الإصابة، حيث يشارك في نسخة هذا العام وعينه على التتويج بلقبه السادس بها ولقبه الـ20 بشكل عام في البطولات الكبرى، وهما رقمان قياسيان.

وتوج فيدرير بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الأخيرة في عام 2008، وعن تتويجاته السابقة في البطولة قال إن فوزه بأول لقب في أمريكا عام 2004 كان أمرًا رائعًا خاصة أنه كان المصنف الأول عالميًا حينها، ومن ثم سارت الأمور معه بشكل جديد من خلال الفوز بخمس ألقاب متتالية حيث يعشق أجواء نيويورك، مشيرًا إلى أن أفضل أعوامه في البطولة كانت عامي 2004 عندما توج باللقب على حساب ليتون هيويت وفي عام 2005 عندما فاز بالبطولة على حساب أندريه أجاسي.

ويمتلك اللاعب السويسري فرصة كبيرة للعودة من جديد إلى صدارة التصنيف العالمي، وذلك في حال توج باللقب أو وصل إلى المباراة النهائية على أقل تقدير، وبإمكانه الوصول إلى الصدارة أيضًا في حال وصل إلى نصف النهائي وودع نادال قبل ذلك الدور أو وصل فيدرير إلى ربع النهائي وخرج اللاعب الإسباني من الدور الأول.

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ووصل فيدرير إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية يوم 2 فبراير من عام 2004، ولكنه لم يصل إلى تلك المرتبة منذ 4 نوفمبر من عام 2012.

وفي حال وصل اللاعب السويسري إلى صدارة التصنيف العالمي من جديد، فسيحطم حينها رقمان قياسيان يمتلكهما أندريه جاسي في جعبته، حيث سيصبح أكبر لاعب في التاريخ يصل إلى التصنيف الأول عالميًا منذ العمل بالتصنيف للمرة الأولى في عام 1973.

كما سيصبح أول لاعب يصل إلى التصنيف الأول عالميًا بعد فقدانه بمدة زمنية تصل إلى 4 أعوام و310 يوم، وسيبدأ فيدرير حملته في البطولة بمواجهة اللاعب الأمريكي فرانسيس تيافوي، وهو اللاعب الذي واجهه فيدرير مرة واحدة فقط من قبل وذلك في بطولة ميامي من هذا العام وفاز فيدرير بمجموعتين دون رد بحصة 7-6 6-3.

وعن تلك المواجهة قال فيدرير إنها من المثير أن تأتي في الدور الأول خاصة أن اللاعب الأمريكي لم يملك ما يخسره، ويعد خصمًا صعبًا للغاية ويلعب بشكل رائع، ويتمتع بقومات هجومية عالية من الخط الخلفي.

وأضاف فيدرير، أنه من حسن الحظ أنه واجهه من قبل في بطولة ميامي، لذا يملك خلفية عن طريقة لعبه والتسديدات التي يفضلها والأخرى التي تسبب له الإزعاج.

وأشار اللاعب السويسري، إلى أنه سيركز بشكل أكبر على طريقة لعبه، والتأكد من خلق صعوبات أمامه على أمل أن يحظى بانطلاقة قوية في المباراة، مشيرًا أيضًا إلى تحمسه الكبير للعب في الملعب الرئيسي بسقفه الجديد والذي افتقده في نسخة العام الماضي.