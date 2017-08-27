كيف سجل ميسي أهدافه الـ351 في الدوري الإسباني؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، يتخطى حاجز الـ350 هدفًا، وذلك بفضل هدفيه اللذان سجلهما أمس السبت، في شباك ألفيس في فوز برشلونة (2-0).

ويبحث ميسي على أن يصبح الهداف التاريخي للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهي القائمة التي يتصدرها مولر، النجم الألماني السابق برصيد 365 هدفًا رفقة بايرن ميونيخ.

ويحتاج ميسي لتسجيل 15 هدفًا لتحطيم رقم مولر، وهو أمر يبدو في المتناول بالنظر إلى أن اللاعب الأرجنتيني لا يسجل أقل من 23 هدفًا في الدوري الإسباني في آخر 9 مواسم.

وتمكن اللاعب الأرجنتيني من تسجيل 200 هدف في الدوري الإسباني على ملعب «الكامب نو» و151 هدفًا على ملاعب الفرق الأخرى.

وسجل ميسي أول أهدافه بقميص برشلونة منذ 12 عامًا وتحديدًا يوم 1 مايو من عام 2005 في فوز البرسا على ألباسيتي بثنائية نظيفة على ملعب الكامب نو، واحتاج بعدها إلى 4 سنوات لكسر حاجز الـ20 هدفًا في الليجا.

ومنذ موسم 2008- 2009، بلغ معدل ميسي التهديفي في الموسم الواحد 37 هدفًا، حيث توج بلقب هداف الدوري الإسباني 4 مرات أعوام 2010 و2012 و2013 و2017.

وسجل ميسي في موسم (2009- 2010) 34 هدفًا وفي موسم (2011- 2012) 50 هدفًا وفي موسم (2012- 2013) 46 هدفًا وفي موسم (2016- 2017) 37 هدفًا.

شاهد أيضا

وسجل ميسي 274 هدفًا بقدمه اليسرى المفضلة، كما سجل 63 هدفًا بقدمه اليمني و14 هدفًا بضربات الرأس من بينها هدف بيده في مرمى إسبانيول في عام 2007 احتسب رسميًا برأسه.

وبشكل عام سجل ميسي الهاتريك 26 مرة في الدوري من بينها 3 مرات سجل خلالها السوبر هاتريك، وذلك في شباك إسبانيول عام 2012 وشباك أوساسونا في عام 2013.

وطوال مسيرته في الدوري الإسباني، لم يسجل ميسي مطلقًا في الدقيقة الأولى من الشوط الأول أو الثاني إلى جانب عدم تسجيله في الدقيقة العاشرة والـ34 والـ69.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 5 أهداف في الدقيقة 90 و18 هدفًا في الوقت بدل الضائع، ويعد ميسي أكثر اللاعبين تسجيلًا في شباك ريال مدريد برصيد 16 هدفًا في الدوري الإسباني من بينهم 2 هاتريك، كما سجل البرغوث أكثر من هدف في 102 مباراة سابقة في الدوري الإسباني.