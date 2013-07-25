"القانونية للدفاع عن الثوار" بالمحلة تحمل الإخوان مسئولية أى أحداث عنف غدًا

تقدم أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن الثوار بالمحلة ببلاغ يحمل رقم 3539 إدارى قسم ثان المحلة، حملوا فيه جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول، مسئولية أى أعمال شغب أو عنف تحدث أثناء التظاهرات فى جمعة "لا للإرهاب".

وطالب وليد البيلى المحامى مقدم البلاغ اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، بتكثيف الدوريات الأمنية والتواجد الأمنى فى أماكن التظاهرات، ونشر قوات أمن إضافية تحسبا لحدوث أى أعمال شغب أو عنف تعكر صفو التظاهرات السلمية.

كما طالب بنشر قوات أمن إضافية لتأمين دور العبادة والبنوك والمنشآت الحيوية بمدن المحافظة، وحملت اللجنة القانونية للدفاع عن الثوار جماعة الإخوان المسلمين بالغربية مسئولية أى أحداث شغب أو عنف، تحدث خلال التظاهرات السلمية فى ميادين المحافظة فى جمعة "لا للإرهاب".