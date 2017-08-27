الرقابة الإدارية: القبض على نائب محافظ الإسكندرية بتهمة تقاضي رشوة
الرقابة الإدارية: القبض على نائب محافظ الإسكندرية بتهمة تقاضي رشوة
01:20 م الأحد 27 أغسطس 2017
هيئة الرقابة الإدارية
كتب- أحمد جمعة:
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (س.خ) نائب محافظ الإسكندرية وخمسة من رجال الأعمال، اليوم الأحد.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه تم القبض على نائب المحافظ بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجال الأعمال، تجاوزت مليون جنيه.
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