الرقابة الإدارية: القبض على نائب محافظ الإسكندرية بتهمة تقاضي رشوة

كتب- أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على (س.خ) نائب محافظ الإسكندرية وخمسة من رجال الأعمال، اليوم الأحد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه تم القبض على نائب المحافظ بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجال الأعمال، تجاوزت مليون جنيه.