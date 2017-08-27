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بالصور.. تفاصيل المدينة الساحلية الجديدة بشرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تفاصيل المدينة الساحلية الجديدة بشرق بورسعيد

01:13 م الأحد 27 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تواصل شركات المقاولات المسئولة عن إنشاء المدينة الساحلية الجديدة في شرق محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أعمالها بالمدينة بطول 35 كيلو على البحر المتوسط.

وكشف مصدر مطلع لـ"مصراوي"، عن أن المدينة تضم مشروعات للإسكان الاجتماعي والمتوسط، ومدينة ذكية مراقبة بأحدث وسائل المراقبة وأنظمة الطوارئ، وتوفر 185 ألف فرصة عمل دائمة، ومن المخطط لها أن تكون مدينة سياحية عالمية لتنافس نظيراتها في المنطقة.

وأضاف أن المدينة تشمل فنادق عالمية، وجزر صناعية، ومدينة للموضة، وجامعة، ومناطق للإسكان السياحي، ومناطق خضراء وشاطئ مفتوح، وديزني لاند، مناطق ترفيهية ومدينة طبية، بالإضافة إلى أكبر محطة تحلية لمياه البحر بإفريقيا، منتجعات سياحية، مركز رجال وأعمال، مركز أبحاث دولي، مركز مؤتمرات ومعارض دولية، مدينة أوليمبية، نادي جولف، حلبة سباق سيارات فورميلا.

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