بالصور- وزير التنمية المحلية يكرم المتميزين من رؤساء قرى ومدن البحيرة

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كتبت- ندى الخولي:كرم هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم، ٦ من القيادات المتميزة في محافظة البحيرة ٣ رؤساء وحدات قروية و٣ رؤساء مدن، بحضور نادية عبده، محافظ البحيرة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التنمية المحلية.جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من أهالي قرية الحجناية في مقر جمعية تنمية المجتمع بالقرية.وقال الشريف إن التكريم جاء في إطار المسابقة الشهرية التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية في كل محافظات مصر ، والتي يقوم فيها المحافظون بترشيح أفضل ٣ رؤساء مدن وأفضل ٣ رؤساء قري أو مديريات أو وحدات محلية.وقام الوزير بتكريم كل من سعد غراب رئيس مدينة دمنهور وصلاح مسعود فضل الله رئيس مدينة وادي النطرون وخالد عمارة رئيس مدينة أبوحمص وعنايات احمد الشرنوبي رئيسة الوحدة المحلية قومبانية أبوقير التابعة لكفر الدوار وأشرف سعد خليل رئيس الوحدة المحلية لقرية شرنوب واسامة رزق منصور نائب رئيس الوحدة المحلية بحوش عيسي ، حيث قام الوزير بمنحهم شهادات تقدير.وأضاف الوزير أن المسابقة تهدف إلى إبراز وتكريم من يعمل ويجد ويخلص لعمله وتحديداً من يتميز في الإنجاز والعطاء بالمحافظات فى مجالات التنمية والإدارة والخدمات المحلية وحل مشاكل المواطنين فى مناطق عملهم.وأشار الشريف إلى أن الوزارة تحرص على توفير حياة أفضل للمصريين وترسيخ العدالة الاجتماعية والتى تأتى على رأس أولويات برامج الوزارة، مؤكدًا أنه من المقرر أن تعرض الأسماء المتميزة دورياً على مجلس المحافظين ومجلس الوزراء.واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عدد من شكاوي القرية والقري المجاورة لها بالبحيرة والتي شملت مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والفساد والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمشروعات الجديدة.وقال الشريف إن مشكلة الصرف الصحي أحد أهم القضايا الكبري التي تعاني منها بعض القري في المحافظات المصرية حاليًا، مضيفًا أن الدولة تعلم حجم المشكلة وتقوم بعمله خريطة دقيقة بكل القري المحرومة من الصرف الصحي في محافظة البحيرة وباقي المحافظات المصرية وتم وضع خريطة واضحة بتواريخ محددة الانتهاء من تلك المشروعات خلال الفترة القادمة وفقاً للخطط الموضوعة.وأشار الشريف إلى وجود بعض المحافظات التي تعاني مدنها وقراها من أزمة في الحيّز العمراني مشيراً إلى أنه يجري حالياً مع كافة الجهات المسؤلة عن التخطيط في مصر الانتهاء من تلك المخططات خلال الفترة المقبلة حيث تم الانتهاء من عدد من المحافظات ومتبقي عدد جاري الانتهاء منه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك توجه في الدولة وبصورة مباشرة إلى تغليظ العقوبة للمعتدين على الأراضي الزراعية.وشدد الوزير على أنه لن يحدث أي تعدي على أرض أملاك دولة مرة أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه جاري مراجعة كل الآليات التنفيذية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وطالب الوزير من رؤساء المدن والوحدات المحلية بالبحيرة بتقديم أي مقترحات لمنع حدوث أي تعديات بالمحافظات في هذا الشأن. وأضاف الشريف "محدش يخاف في عهد الرئيس السيسي وموضوع التعدي على الأراضي الزراعية انتهى للأبد بلا رجعة وأي مساعدة او مساندة أنا معاكم".

وطالب الوزير بالاستعانة بشباب المحافظة فيما يخص الاستفادة من الأراضي المستردة من التعديات وإشراك الشباب في عملية التخطيط.