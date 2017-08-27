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ضبط عصابة للسطو المسلح على قائدي السيارات أعلى الطريق الإقليمي

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مصراوي Masrawy

ضبط عصابة للسطو المسلح على قائدي السيارات أعلى الطريق الإقليمي

01:16 م الأحد 27 أغسطس 2017

ضبط عصابة للسطو المسلح على قائدي السيارات أعلى الطريق الإقليمي

عصابة السطو المسلح

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقاهرة الجديدة.

تلقى ضباط قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الأهالي، بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ماركة سوزوكي فان، باعتراض طريق السيارات أعلى الطريق الدائري الإقليمي أسفل كوبري حسن علام ـ بدائرة القسم، واستيقافها وتهديد مستقليها وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع "محمد مصطفى"، سائق قائد السيارة رقم د أ س 8796 فنطاس مياه، علاء سعيد، سائق قائد السيارة رقم د ج س 8436 فنطاس مياه، واللذان قررا بأنهما حال توقفهما بالسيارتين بمحل البلاغ ليلاً في الوجهة للعاصمة الإدارية الجديدة فوجئا بقيام 4 أشخاص يترجلون من سيارة ماركة سوزوكي فان قاموا بتهدديهما بأسلحة بيضاء واستولوا على مبلغ مالي 4000 جنيه من المجني عليه الأول ومبلغ مالي 3 آلاف جنيه من المجني عليه الثاني كرها عنهما.

تم بمعرفة الأهالي ضبط أحدهم "إبراهيم عادل سالم"، سائق بحوزته سلاح أبيض "سنجة" بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عبد الشافي سيد عبد الشافي، وشهرته "بدر عبد الشافي"، سائق، أحمد فوزي، سائق، محمد عبده، عامل.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت أحداها عن ضبطهم وبحوزة المتهم الثاني مبلغ مالي 900 جنيه وسلاح أبيض "سنجة "، وبحوزة المتهم الثالث السيارة رقم هـ ج هـ 168 ماركة سوزوكي فان رمادي اللون "ملك والده " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ مالي 1100 جنيه، وبحوزة المتهم الرابع مبلغ مالي 850 جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة قائدي السيارات بالطريق الإقليمي كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، بسؤال المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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