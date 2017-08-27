ضبط 479 تذكرة هيروين بحوزة عاطل في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث إمبابة، اليوم الأحد، القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار في مسحوق الهيروين بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات للعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن "محمد ع."، 31 سنة، عاطل مقيم بعزبة المطار، السابق اتهامه في قضية (مخدرات)، يتاجر في المواد المخدرة بدائرة القسم.

بالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وجه العميد إيهاب شلبي، رئيس مباحث القطاع، بضبط المتهم في حالة تلبس.

وتمكن المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، ومعاونه الرائد محمد المغربي من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبحوزته 479 تذكرة هيروين، ومبلغ 2450 جنيها، وهاتف محمول.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.