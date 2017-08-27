ضبط شخص بحوزته 43طربة حشيش بجنوب سيناء

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 43 طربة لمخدر الحشيش.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إن تحريات ومعلومات مباحث قسم رأس سدر بجنوب سيناء أكدت قيام " محمد. م. ع " 72 سنة – مقيم بالسويس (له معلومات جنائية)، بالإتجار في المواد المخدرة بنقلها من منطقة سيناء إلى محافظة السويس عن طريق إخفائها أسفل ملابسه.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وبحوزته ( 43 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول ) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.