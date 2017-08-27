كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على 4 سودانيين سرقوا آخر بمنطقة عابدين.

بدأت الواقعة حال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين، بقيادة المقدم حسام عشماوي، رئيس المباحث بميدان الأوبراـ بدائرة القسم وتمكنوا من ضبط كل من "مالك.إ"، "سوداني الجنسية"، 33 سنة، و"علاء.ا"، سوداني الجنسية، 35 سنة، "إسماعيل.ر"، "سوداني الجنسية"، 35 سنة، و"مصطفى.ع"، "سوداني الجنسية"، 22 سنة.

وبتفتيشهم ضُبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره 900 جنيه، وكارنيه محامي بدولة السودان بإسم "أحمد يوسف"، "سوداني الجنسية"، ومجموعة من الكروت بذات الإسم، وفيزا كارد، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتهم بأسلوب "الاحتكاك" من أحمد يوسف، سوداني الجنسية " 54 سنة،، وباستدعاء المجني عليها تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.