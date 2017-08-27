ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 35 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهم بالعمرانية

كتب- محمد شعبان:

نجح ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، في ضبط ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم بالإتجار في الأقراص المخدرة، وبحوزتهم 35 ألف قرص مخدر، قبل ترويجها على عملائهم بالعمرانية.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو أحمد م.ق "35سنة عاطل" مقيم بدائرة القسم، والمدعو أيمن ك.ح "43سنة عاطل" مقيم بالجيزة، والمدعو إبراهيم ع.س "46سنة عاطل" مقيم بذات العنوان، وله معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين ملاكي، وبحوزتهم 35 ألف قرص مخدر، و3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.