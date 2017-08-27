ضبط تاجر خردة وبحوزته بندقية و3 طبنجات بمنطقة حلوان

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، تاجر خردة وبحوزتة بندقية و3 طبنجات بمنطقة حلوان.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها أن "محمد.ح"، 26 سنة، تاجر خردة، يحوز أسلحة نارية "بدون ترخيص" بمسكنه، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12مم ، 3 طبنجة صوت معدلة، 5 طلقات عيار 12مم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من نجل شقيق والده "إبراهيم حسن"، وجاري ضبطه".

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.