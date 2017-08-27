أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط تاجر خردة وبحوزته بندقية و3 طبنجات بمنطقة حلوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تاجر خردة وبحوزته بندقية و3 طبنجات بمنطقة حلوان

01:03 م الأحد 27 أغسطس 2017

ضبط تاجر خردة وبحوزته بندقية و3 طبنجات بمنطقة حلوان

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، تاجر خردة وبحوزتة بندقية و3 طبنجات بمنطقة حلوان.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها أن "محمد.ح"، 26 سنة، تاجر خردة، يحوز أسلحة نارية "بدون ترخيص" بمسكنه، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12مم ، 3 طبنجة صوت معدلة، 5 طلقات عيار 12مم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من نجل شقيق والده "إبراهيم حسن"، وجاري ضبطه".

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 15 ألف زجاجة خمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها في شبرا

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي نيجيري الجنسية تخصص في تجارة المواد المخدرة بالقطامية

    أخبار

  • ضبط مدير شركة مقاولات بحوزته 16 قطعة أثرية مزيفة قبل بيعها للمواطنين

    أخبار

  • ضبط مدير مستشفى بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

    أخبار

إعلان

9ed066943b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان