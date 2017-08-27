فتح المتنزهات مجانًا خلال أيام العيد بالوادي الجديد
فتح المتنزهات مجانًا خلال أيام العيد بالوادي الجديد
01:09 م الأحد 27 أغسطس 2017
اللواء محمد الزملوط
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بفتح كافة المتنزهات والمواقع السياحية والمزارات الأثرية بمراكز المحافظة، لاستقبال المواطنين مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
صرح بذلك خالد حسن، مدير فرع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية بالوادي الجديد، والذي أضاف بأنه جرى المرور على كافة المواقع السياحية والمزارات الأثرية للتأكد من جاهزيتها.
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