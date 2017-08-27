أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فتح المتنزهات مجانًا خلال أيام العيد بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتح المتنزهات مجانًا خلال أيام العيد بالوادي الجديد

01:09 م الأحد 27 أغسطس 2017

فتح المتنزهات مجانًا خلال أيام العيد بالوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بفتح كافة المتنزهات والمواقع السياحية والمزارات الأثرية بمراكز المحافظة، لاستقبال المواطنين مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

صرح بذلك خالد حسن، مدير فرع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية بالوادي الجديد، والذي أضاف بأنه جرى المرور على كافة المواقع السياحية والمزارات الأثرية للتأكد من جاهزيتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية

    أخبار

  • عبد الرسول".. حدوتة صُنع "رقاق العيد" بالفيوم

    أخبار

  • الأضحية في الأقصر.. "لمن استطاع إليها سبيلا"

    أخبار

  • أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة العيد

    أخبار

إعلان

1cbfb0a045.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان