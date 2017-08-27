مدير أمن قنا: عودة مأمور مركز "الوقف" للعمل بعد توجيه من وزير الداخلية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إنه تقرر عودة مأمور مركز "الوقف" لمباشرة مهام عمله، عقب انتهاء التحقيقات الإدارية معه، بعد هروب 5 محتجزين من غرفة الحجز في المركز عقب كسر الشباك الحديدي.

وأضاف مدير الأمن لـ"مصراوي"، أن قرار عودة مأمور المركز للعمل، كان بناء على توجيه من اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، في ضوء عدم إدانة مأمور المركز في هروب المتهمين 5 خلال التحقيقات الإدارية التي أشرف عليها وزير الداخلية، وعقب إيقاف المأمور عن العمل خلال فترة التحقيقات.

وفي سياق متصل نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، من ضبط 4 من جملة الهاربين الخمسة من مركز شرطة الوقف، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الخامس.