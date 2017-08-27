بالصور.. محافظ الأقصر يترأس اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة

الأقصر - محمد محروس :

ترأس محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماع فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المدن، ووكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع، مناقشة تفعيل منظومة لجان حماية الطفل في المحافظة، ومناقشة دور اللجنة العامة وتوجهاتها المستقبلية، ومناقشة دور اللجان الفرعية لحماية الأطفال، ومناقشة وضع قرارات لتشكيل وحدة حماية الطفل.

من جانبه أكد محافظ الأقصر، أنه يقدم كل الدعم لجميع البرامج الخاصة بالأمومة والطفولة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالأمومة والطفولة والمرأة، موجهًا إدارة الشئون القانونية بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة في المحافظة باستكمال تشكيل لجان المجلس العامة والفرعية في المحافظة.