ضبط صاحب مخبز متهم بالاستيلاء على 15 طن دقيق مُدعم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب مخبز بلدي بدائرة مركز أبو حماد؛ متهم بالتصرف في كمية كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم من حصة المخبز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "خ.ص.ا" صاحب مخبز بلدي بأبو حماد؛ متهم بالاستلاء والتصرف في 315 شيكارة دقيق بلدي مُدعم من حصة المخبز، بإجمالي وزن 15 طن و750 كيلو جرام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهم تحت تصر ف النيابة العامة.