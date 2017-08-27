استعدادًا للعيد.. شرم الشيخ تشهد ارتفاعًا في نسبة اﻹشغال
استعدادًا للعيد.. شرم الشيخ تشهد ارتفاعًا في نسبة اﻹشغال
01:00 م الأحد 27 أغسطس 2017
داليا منير - جنوب سيناء:
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن نسبة الإشغال السياحي بالفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ، شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية من السائحين المصريين والعرب، وبعض الجنسيات المختلفة، وخاصة بمدن شرم الشيخ ودهب ونويبع.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تشهد الإشغالات اﻷسبوع المقبل ارتفاعًا أكبر بمناسبة عيد اﻷضحى المبارك.
كما شهد السوق التجاري القديم إقبالاً كثيفًا من السائحين فاق ممشى خليج نعمة السياحي وخاصة بعد التطوير بمنطقة السوق التجاري.
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