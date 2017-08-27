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الخشت يتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد.. ويؤكد: سنتكفل بعلاج المرضى

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مصراوي Masrawy

الخشت يتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد.. ويؤكد: سنتكفل بعلاج المرضى

01:00 م الأحد 27 أغسطس 2017

الخشت يتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد.. ويؤكد: سنتكفل بعلاج المرضى

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح الأحد، جولة تفقدية لمقر الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة في العام الجامعى الجديد ٢٠١٧ /٢٠١٨ بمستشفي الطلبة بميدان الجيزة.

وأكد "الخشت" في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن الجامعة تجرى فحوصات طبية خاصة بالكشف عن فيروس سي للطلاب الجدد، الذين سيلتحقون بالجامعة فى العام الجديد.

وأضاف أن إصابة أحد الطلاب بهذا الفيروس لا يعنى عدم قبوله بالجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة ستقدم العلاج اللازم للطلاب المرضى بفيروس سي حتى يتم الشفاء الكامل منه.

وأكد الخشت، أن الحملة تأتي في إطار تفعيل مبادرة "جامعة القاهرة خالية من فيروس سي" التي أطلقتها الجامعة العام الماضي.

وتابع "الخشت"، سير إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين، وتجهيزات مستشفي الطلبة والخدمات المقدمة لطلاب الجامعة.

كانت الجامعة أعلنت العام الماضي، عن خضوع الطلاب الجدد للكشف الطبي، وإجراء تحليل فيروس سي على أن يتم علاجهم مجانًا.

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