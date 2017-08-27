ضبط 15 ألف زجاجة خمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها في شبرا

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط أكثر من 15 ألف زجاجة خمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن بمنطقة شبرا، قبل ترويجها بالأسواق.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة شبرا، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو هاني ح.ب "50 سنة" صاحب مخزن خمور كائن ب9 شارع الباشا بدائرة القسم، السابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، يحوز كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر داخل مخزنه، بقصد التصرف فيها بالبيع؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم استهداف المخزن المخزن بمأمورية وضبط المذكور، وبتفتيش المخزن، عثر به على 15 ألفا و200 زجاجة خمور متنوعة، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.