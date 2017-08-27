أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 15 ألف زجاجة خمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها في شبرا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 15 ألف زجاجة خمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها في شبرا

01:02 م الأحد 27 أغسطس 2017

ضبط 15 ألف زجاجة خمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها في شبرا

ضبط 15 ألف زجاجة خمور

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط أكثر من 15 ألف زجاجة خمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن بمنطقة شبرا، قبل ترويجها بالأسواق.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة شبرا، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو هاني ح.ب "50 سنة" صاحب مخزن خمور كائن ب9 شارع الباشا بدائرة القسم، السابق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، يحوز كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر داخل مخزنه، بقصد التصرف فيها بالبيع؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم استهداف المخزن المخزن بمأمورية وضبط المذكور، وبتفتيش المخزن، عثر به على 15 ألفا و200 زجاجة خمور متنوعة، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط تشكيل عصابي نيجيري الجنسية تخصص في تجارة المواد المخدرة بالقطامية

    أخبار

  • ضبط مدير شركة مقاولات بحوزته 16 قطعة أثرية مزيفة قبل بيعها للمواطنين

    أخبار

  • ضبط مدير مستشفى بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

    أخبار

  • مصدر أمني يكشف هوية المتهمين بالاعتداء على لواء وأسرته بالتجمع الخامس

    أخبار

إعلان

b2cf3cc856.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان