"غباء لص".. سقط بـ"غسالة" سرقها من شقة بعقار مجاور لإدارة مرور الجيزة
"غباء لص".. سقط بـ"غسالة" سرقها من شقة بعقار مجاور لإدارة مرور الجيزة
01:00 م الأحد 27 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
تمكن ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بسرقة غسالة كهربائية من شقة سوداني بعقار مجاور لمقر الإدارة بالدقي.
كشفت تحريات العقيد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث مرور الجيزة، أنه أثناء تواجد النقيب أيمن عبد القادر بخدمة تأمين مقر الإدارة، تمكن من ضبط "محمد س."، 35 سنة، أثناء قفزه من شرفة شقة بالطابق الأرض بعقار مجاور للإدارة، وبحوزته غسالة صغيرة الحجم.
أمام اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، أقر المتهم بسرقة الغسالة من شقة عادل أحمد 34 سنة، مراجع مالي يحمل الجنسية السودانية.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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