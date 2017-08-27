ضبط تشكيل عصابي نيجيري الجنسية تخصص في تجارة المواد المخدرة بالقطامية

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي نيجيري الجنسية، تخصص في تجارة المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة القطامية.

كانت معلومات قد وردت الى ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو فاطمة إ.أ "30 سنة نيجيرية الجنسية"، مقيمة بدائرة القسم، والمدعو قمر الدين ت.أ "39 سنة نيجيري الجنسية"، مقيم بذات العنوان، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة سكنهما بدائرة القسم، سوقا لتجارتهما غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو جرامات، و42 عبوة خمور، و600 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والخمور بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

وأقر المتهمان المضبوطان بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "نيجيرى الجنسية" بمنطقة رمسيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث الهارب.