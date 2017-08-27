دراسة: مليون عامل أوروبي يرون مستقبلهم خارج بريطانيا بعد "البريكست"‏ 12:55 م الأحد 27 أغسطس 2017

بريكست

(أ ش أ)كشفت دراسة جديدة عن استعداد نحو مليون من العمالة الماهرة والمدربة وحملة الشهادات العليا من ‏مواطني دول الاتحاد الأوروبي، للبحث عن وظائف خارج بريطانيا بعد خروجها من كتلة الاتحاد الأوروبي (بريكست).‏وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن الدراسة أجرتها شركة "كى بي إم جي"، على ألفي عامل من دول الاتحاد ‏الأوروبي يعملون في بريطانيا.وأظهرت الدراسة أن 55% منهم من حاملي شهادات الدكتوراه و49% من حملة الشهادات العليا يخططون أو قرروا ‏بالفعل مغادرة بريطانيا والبحث عن فرصة عمل في دول أخرى.‏كما أشارت الدراسة إلى أن نحو 3.1% من القوى العاملة (مليون شخص)، يرون مستقبلهم الآن خارج بريطانيا، نظرا لشعورهم بأنهم ‏غير مرحب بهم ولا يتم تقديرهم، مثلما كان يحدث قبل قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأوضحت الدراسة أن بريطانيا لم تعد ‏مكانا جاذبا للعديد منهم. ‏‏وتأتي هذه الدراسة في ظل وجود أدلة متزايدة على انخفاض عدد طلاب الاتحاد الأوروبي المتقدمين للالتحاق بالجامعات ‏البريطانية.وشهدت الأوساط الحكومية البريطانية الأسبوع الماضي مناقشات وشد وجذب حول ما إذا كان يتعين استمرار دمج الطلاب الأجانب ‏في إحصاءات الهجرة، بعد أن كشفت الأرقام الرسمية عن أن معظم الطلاب الأجانب يعودون إلى بلادهم عقب حصولهم على ‏الشهادات العليا من الجامعات البريطانية.ويعتبر ها متناقضا مع تأكيدات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والتي أكدت لفترات ‏طويلة أن العديد من الطلاب يقيمون في بريطانيا حتى بعد انتهاء تأشيراتهم.

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