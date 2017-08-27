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تنفيذ 688 حكمًا قضائيًا وضبط 10 قطع أسلحة خلال حملة جنوب الجيزة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 688 حكمًا قضائيًا وضبط 10 قطع أسلحة خلال حملة جنوب الجيزة

12:38 م الأحد 27 أغسطس 2017

تنفيذ 688 حكمًا قضائيًا وضبط 10 قطع أسلحة خلال حملة جنوب الجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، مداهمة البؤر الإجرامية بمراكز جنوب المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بدون ترخيص بداخلها 10 قطع سلاح (7 فرد خرطوش، وطبنجة عيار 9مم، وبندقية آلي)، و10 طلقات مختلفة الأعيرة، و9 قطع سلاح أبيض.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 10 قضايا اتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت 1085 جرام حشيش، 5 كجم بانجو، 599 قرصا مخدرا، 50 جرام أفيون، و40 جرام هيروين.

كما تم تنفيذ 688 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 هاربين من أحكام قضائية، حُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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