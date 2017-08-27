عاملان ينهيان حياة موظفا أمام شقيقيه في بولاق الدكرور
عاملان ينهيان حياة موظفا أمام شقيقيه في بولاق الدكرور
12:32 م الأحد 27 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
قُتل موظف بوزارة الزراعة وأصيب شقيقاه بجروح قطعية بالرأس في مشاجرة نشبت بينهم وعاملين بشارع السمان ببولاق الدكرور.
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ ومصابين بمنطقة صفط اللبن.
انتقلت قوة بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود.حسن"، 46 سنة، موظف بوزارة الزراعة، وشقيقيه "محمد"، 34 سنة، موظف بوزارة الكهرباء، و"عمرو"، 37 سنة، موظف بوزارة الزراعة، وطرف ثان كل من "فرج المبلط"، 31 سنة، و"حسام الفرماوي"، 24 سنة؛ بسبب استعلام "فرج" من الأول بطريقة غير لائقة عن أحد جيرانه بينهما خلافات مالية.
تطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى الطرف الثاني على الأشقاء الثلاثة بالضرب محدثين إصابتهم، وتوفيِّ الأول متأثرا بإصابته بجرح ردي وآخر قطعي بفروة الرأس.
تمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة (كوريك خشبي - كزلك)، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وتحويل "محمد" إلى مستشفى قصر العيني.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق
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