أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

عاملان ينهيان حياة موظفا أمام شقيقيه في بولاق الدكرور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عاملان ينهيان حياة موظفا أمام شقيقيه في بولاق الدكرور

12:32 م الأحد 27 أغسطس 2017

عاملان ينهيان حياة موظفا أمام شقيقيه في بولاق الدكرور

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

قُتل موظف بوزارة الزراعة وأصيب شقيقاه بجروح قطعية بالرأس في مشاجرة نشبت بينهم وعاملين بشارع السمان ببولاق الدكرور.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ ومصابين بمنطقة صفط اللبن.

انتقلت قوة بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود.حسن"، 46 سنة، موظف بوزارة الزراعة، وشقيقيه "محمد"، 34 سنة، موظف بوزارة الكهرباء، و"عمرو"، 37 سنة، موظف بوزارة الزراعة، وطرف ثان كل من "فرج المبلط"، 31 سنة، و"حسام الفرماوي"، 24 سنة؛ بسبب استعلام "فرج" من الأول بطريقة غير لائقة عن أحد جيرانه بينهما خلافات مالية.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى الطرف الثاني على الأشقاء الثلاثة بالضرب محدثين إصابتهم، وتوفيِّ الأول متأثرا بإصابته بجرح ردي وآخر قطعي بفروة الرأس.

تمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة (كوريك خشبي - كزلك)، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وتحويل "محمد" إلى مستشفى قصر العيني.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع عامل بمطعم صدمته سيارة بشارع جامعة الدول

    أخبار

  • حل لغز العثور على جثة في حالة تعفن داخل شقة ببولاق الدكرور

    أخبار

  • اليوم.. الجنايات تستمع للشهود في محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

    أخبار

  • مدير مباحث الجيزة: ضبط نائب "الجن والعفاريت" في الشيخ زايد بتهمة النصب

    أخبار

إعلان

23c9fec21a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان