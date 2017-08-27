رئيس "التنظيم والإدارة": أخبار سارة تنتظر العمالة المؤقتة بالدولة قريبًا

كتبت- ندى الخولي:

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعتزم خلال الفترة المقبلة إقامة العديد من الندوات والبرامج التدريبية لكل موضوع من موضوعات الخدمة المدنية.

وأضاف جميل، في لقاء على هامش ورشة عمل إطلاق برنامج آليات تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء، بمقر الجهاز، الأحد، أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك أخبار سارة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح جميل، أنه تم وضع نص في القانون خاص بتعيين العمالة المؤقتة المتعاقدة مع الدولة قبل 30 يونيو 2016، وفي تلك المرحلة قام الجهاز بمخاطبة كل الجهات الإدارية لموافاته بأسماء العاملين وكل ما يدل على التعاقد، لاتخاذ إجراءات تعيينهم وتثبيتهم.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه مع صدور قانون الخدمة المدنية ثم اللائحة التنفيذية، فإننا نستهدف مواجهة التحديات التي تظهر على أرض الواقع أولا بأول، فضلا عن تلاشي وجود فجوة بين النظام والتطبيق، للسير في منهج الإصلاح الإداري دون أي معوقات ، مشيرا إلى أن إدارة الموارد البشرية القائمة على التطبيق شريك هام في تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.

وفيما يتعلق بنظام مساعدي ومعاوني الوزراء، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه يعتبره فرصة سانحة أمام الشباب خاصة معاوني الوزراء، للتدريب على القيادة وتولي المناصب القيادية في الفترة القادمة، وهو أحد الالتزامات الهامة التي قطعتها الدولة على نفسها بشأن الدفع بالشباب للأمام لتولي المناصب القيادية مستقبلا.