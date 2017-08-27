بالصور.. إطلاق حملة "قطرة دم تساوي حياة" في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الأحد أولى حملات التبرع بالدم من مستشفى أسوان الجامعي، تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" في إطار حملة لتوفير أكياس الدم التي يحتاجها المرضى وخاصة حالات الحوادث والطوارئ.

وقال الدكتور عبدالله العبيدي، مدير عام مستشفى أسوان الجامعي، إن الحملة تهدف إلى توفير أكياس للدم داخل المستشفى لاستخدامها في حالات الطوارىء والحوادث، مضيفًا أن الحملة تضم فريق عمل متميز من الأطباء والفنيين وهيئة التمريض.

وناشد مدير المستشفى المواطنين التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المرضى وتوفير أكياس الدم للحالات الحرجة التي تحتاج إلى نقل دم.