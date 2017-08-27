مميش: 101 سفينة عبرت قناة السويس في يومين بحمولة 7 ملايين طن

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بقناة السويس، سجلت أمس واليوم، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 101 سفينة، بإجمالي حمولات 7 ملايين طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 57 سفينة بإجمالي حمولات 4.3 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد 44 سفينة، بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن.

وأضاف الفريق مميش، أن قناة السويس تمضي بخطى ثابتة نحو مواكبة الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال الفترة الأخيرة، عبر مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة الذي حقق طفرة غير مسبوقة في مواكبة تطورات صناعة السفن بظهور جيل جديد من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، فضلاً عن تعزيز مكانة قناة السويس باعتبارها القناة الملاحية الأم في العالم.