ضبط الهارب الرابع من مركز شرطة الوقف بقنا
ضبط الهارب الرابع من مركز شرطة الوقف بقنا
12:41 م الأحد 27 أغسطس 2017
ضبط الهارب الرابع
قنا – عبد الرحمن القرشي:
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، في ضبط المتهم "أ. ح. م" أحد الهاربين الـ 5 من مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا .
وأفاد مصدر أمني رفيع المستوي لـ"مصراوي"، أن قوة أمنية اشتبهت في المتهم حيال تواجده بمركز شرطة دشنا بشمال قنا، وباستيقافه تبين أنه أحد الهاربين مركز شرطة الوقف، وكان محتجزًا على ذمة قضية خطف وسرقة بالإكراه.
كان 5 سجناء محبوسين على ذمة قضايا بمركز شرطة الوقف، تمكنوا من الهروب من حجز مركز الشرطة بعد كسر شفاط دورة المياه والمحيط به وتنقيب الحائط، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 3 منهم وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأخير.
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