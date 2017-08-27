الركن الآلي والبث المباشر.. تعرف على ما يمكنك مشاهدته في سيارات 2018

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تتسابق العديد من الشركات العالمية بشكل مستمر في تقديم كل ما هو جديد على مستوى تكنولوجيا السيارات، وعوامل الترفيه التي تصب في مصلحة المستخدمين في مختلف الأسواق العالمية، ومن ثم ترجح كفة إحدى الشركات على الأخرى، نظرًا لتفوقها في عوامل الرفاهية بصناعة السيارات.

ولعل العديد من الشركات أعلنت بشكل غير مباشر خوضها هذا السباق، عن طريق تطوير إصداراتها المختلفة، وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه من تقنيات متقدمة وحديثة بشأن القيادة والمحرك وغيرها من عوامل الترفيه عن الركاب وقائد السيارة، وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "فوربس" الأمريكية مجموعة من أهم التقنيات التي ستظهر في السيارات خلال 2018..

القيادة الآلية

على الرغم من منافسة شركات عديدة في مجال صناعة سيارة ذاتية القيادة بشكل كامل، فإن قليلا منها نجح في إيجاد صيغة فنية خاصة بذلك، وعلى رأسها "كاديلاك" التي وضعت نظاما تقنيا في سياراتها يسمح بقيادة نصف آلية، مع السماح للعنصر البشري بالتدخل في الوقت المناسب.

عجلة القيادة

بادرت شركتا "ليكزس" و"فولفو" بصياغة تقنيات حديثة تسمح للمستخدم بخلع عجلات القيادة مع استمرار السيارة في العمل بشكل طبيعي دون التأثر بأي أنشطة للمستخدم، وهو الأمر الذي يأتي في إطار الجهود الخاصة بتلك الشركات لصناعة سيارات ذاتية القيادة.

الأجواء

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ظلت تقنيات تسخين المقاعد والمسند الجانبي أبرز ما توصلت إليه العديد من الشركات العالمية في مجال الرفاهية، إلا أن "مرسيدس" تقدم في الفئة "S" نموذجا جديدا لإمكانية التحكم الكامل في الأجواء داخل السيارة والإطارات وضبط درجات الحرارة بما يتناسب بشكل أمثل عن طريق عجلة القيادة.

الإنترنت

قدمت بعض الشركات في إصداراتها التي ستطرح في 2018 تقنيات حديثة لتشغيل مقاطع الفيديو والبث المباشر دون الحاجة للاتصال بشبكات الإنترنت، وهو ما يأتي ضاربًا كل التقنيات التي كانت بالكاد تقدم خدمات واي فاي وهوت سبوت في سياراتها.

الركن

استمرارًا للتقنيات الحديثة التي تتناول أماكن توقيف السيارة، عدلت شركة "BMW" الألمانية من سمات برنامجها الخاص بإيجاد منطقة لركن السيارة، بحيث يكون قادرا على إدارة السيارة إلى المكان بشكل آلي وتوقيف السيارة بشكل أمثل دون الحاجة إلى تدخل السائق.