تأثير «الانفصال» عليها وعلاقتها بابنتها.. 9 تصريحات مثيرة لـ«نسرين أمين»

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"ست جدعة وكمان بنت بمية راجل وساعات كمان بتعمل أدوار الست الشلق.. وغير كده وكده ممكن تضحك على أي حد عشان توصل للي هي عايزاه"، هكذا قدّمت الإعلامية "دعاء صلاح" الفنانة "نسرين أمين"، ضيفة حلقة برنامجها "مع دودي"، أمس السبت عبر فضائية "النهار".

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز تصريحات "نسرين" بالحلقة..

1- البداية

عن حبها للتمثيل ودراسته قالت "نسرين": "كنت حابة الموضوع من بعد الثانوية العامة، كنت عايزة أخش المعهد، لكن جاتلي بطاقة الترشيح على كلية الفنون التطبيقية، بس كسلت بعد الكلية أدخل المعهد، ودخلت استوديو ممثل وورشة تمثيل واشتغلت بعد كده في احكي يا شهرزاد".

2- دور بنت البلد

تألقت نسرين أمين في معظم أدوارها بشخصية "بنت البلد الجدعة"، وقالت "نسرين" عن ذلك: "هي دي اللي علمت فكانت أدوار حلوة وبرده مش أي حد بيعرف يعملها"، موضحة أنها قامت أيضًا بأدوار البنت الكوميدية في عدة أعمال، آخرها "خلصانة بشياكة" مع الفنان أحمد مكي وشيكو وهشام.

3- يسرا

عملت نسرين أمين مع الفنانة الكبيرة "يسرا" في مسلسل "شربات لوز"، وصرّحت نسرين عن هذا العمل: "بحب أوي المسلسل ده وكنت مبسوطة أوي وقت المسلسل دا إن أنا باشتغل معاها وأول مرة أشوفها وأول مرة أقابلها، وهي بتوقف جنب الناس الجداد وبتحب تساعدهم"، وتابعت: "اتعلمت منها، غير إن الواحد يبقى طبيعي، اتعلمت منها إن الفنان برا الشغل بيبقى متواضع مع الناس ولذيذ ولطيف ولازم يبقى كدا عشان الناس تحبه"، موضحة أنها مثلها الأعلى في الحياة وكذلك الفنانة الكبيرة، نادية الجندي.

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4- شخصيتها

تحدثت الفنانة "نسرين أمين" عن شخصيتها الحقيقية التي تتعامل بها مع الآخرين، موضحة أنها تملك شخصية أخرى صارمة تظهر في مواقف معينة وفي المشكلات، وقالت: "أنا كويسة مع الناس إلى أن يحدث العكس، إذا حد دايقني أو حاجة بابقى زي أي حد في أي خناقة".

5- الانفصال

عن التجارب العاطفية الصعبة التي مرت بها "نسرين"، قالت إنها وقعت في قصة حب وهي صغيرة وتأثرت فترة، ثم عادت مرة أخرى، أما عن انفصالها عن زوجها وتأثير ذلك عليها، فقد قالت "نسرين": "ماتشحتفتش خالص"، وتابعت: "كان من أحلى أيام حياتي ومش فارق معايا خالص، لأن حاجة أنا كنت عايزاها وحباها ونفسي تحصل فالحمد لله إنها حصلت"، مشيرة إلى أنها تزوجت في سن صغيرة لم تتعد الواحد والعشرين، وبإرادتها ولم يجبرها أحد على ذلك.



6- علاقتها بابنتها

كشفت "نسرين" عن بعض تفاصيل حياتها الأسرية وعلاقتها بابنتها الوحيدة، موضحة أنها قد تكون ذات شخصية "حادة" معها أحيانًا مبررة ذلك بأنها تقوم بدور الأب والأم معًا، وقالت: "أنا وبنتي صحاب، لأني ماخلفتش وأنا كبيرة وفرق السن مش كبير"، أما عن رغبة ابنتها في دخول مجال التمثيل، فقالت نسرين: "لو حسيت إن نفسها أوي في الموضوع وكويسة فيه هوافق"، وقالت عن مهنة التمثيل "متعبة"، مشيرة إلى أنها تستهلك الصحة والوقت والأعصاب.



7- الارتباط

لم تمانع نسرين من الارتباط والزواج مرة أخرى إذا ما وجدت الشخص المناسب، وعندما سألتها الإعلامية "دعاء": "وجود الراجل في حياتك مش مهم؟"، أجابت "نسرين": "لا خالص"، مضيفة: "الرجولة مش حاجة فيزيائية، جنسيا راجل ولا ست، لا هو أخلاقه راجل ولا لأ، الراجل يعني يعتمد عليه ويتحمل مسؤولية"، موضحة أنه يوجد فقط 1 أو 2% فقط رجال بمعنى الكلمة.



8- برج الحوت

تنتمي الفنانة "نسرين أمين" إلى "برج الحوت"، موضحة أن من أجمل الفنانات اللاتي تنتمين إلى برج الحوت "يسرا" و"هيفاء وهبي" و"سلوى خطاب" و"إيناس الدغيدي" و"دينا الشربيني"، وأشارت إلى وجود علاقة صداقة قوية بالفنانة "دينا الشربيني"، أما عن شائعة ارتباط دينا الشربيني بالفنان عمرو دياب، فقالت "نسرين": "ماعرفش عمري ما اهتميت بإشاعات، لأنها حاجة شخصية ماليش أي علاقة بيها"، مؤكدة أنها لا تتأثر إطلاقًا بالشائعات.



9- الريجيم

حكت "نسرين" عن تجربتها مع الريجيم، وقالت: "المرتين اللي احتجت أخس فيهم في حياتي فشلت مع دكاترة الريجيم كلهم، لأن كلهم بيغشوا في الميزان"، وأضافت: "عمري ماعرفت أخس مع دكتور ريجيم، بيغشوا عشان بدل ماتخلصي الموضوع في شهر بتقعدي عنده 3 سنين".

