أخبار عاجلة

إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
ضبط لحوم فاسدة بمطاعم ومحلات جزارة في السويس -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين -
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

الاخبار - وصول أكبر معمرة إندونيسية التى تبلغ من العمر 104 عام للسعودية لأداء فريضة الحج

  • DMC
  • 32
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن

السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن

السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين

السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح أسباب مشاكل بطاقات التموين

السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200"

السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200"

السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى

السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى