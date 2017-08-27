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اختلف مع زوجته على مصروف العيد فأشعل النيران في منزله بالسويس

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مصراوي Masrawy

اختلف مع زوجته على مصروف العيد فأشعل النيران في منزله بالسويس

12:38 م الأحد 27 أغسطس 2017

اختلف مع زوجته على مصروف العيد فأشعل النيران في منزله بالسويس

نشوب الحريق

السويس - حسام الدين أحمد:

أشعل عامل النار في منزله بالسويس، عقب تكرار الخلافات بينه وبينه زوجته بسبب مصروف المنزل ونفقات العيد، قبل أن تسيطر الحماية المدنية على الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأتت النيران على أثاث الشقة، وحررت الزوجة محضر رسمي اتهمت فيه زوجها بتخريب منزلهما عمدًا.

وتلقى اللواء محمد جاد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في وحدة سكنية بالدور الأول بالعقار رقم 44، بمدينة الكوثر بحي فيصل، ودفعت الحماية المدنية بقيادة العميد محمد نبيل مدير الإدارة بسيارتين إطفاء لإخماد النيران، والسيطرة عليها قبل امتدادها لباقي العقار.

وعقب اخماد النيران، توجهت الزوجة "م. ع" لقسم شرطة عتاقة وحررت محضر وذكرت فيه خلافها مع زوجها بسبب مصروفات عيد الأضحى وملابس العيد، وأنها فوجئت به يشعل النار في الأثاث بصالة المنزل، وسرعان من انتشرت النار بين قطع الأثاث، وأضافت أن زوجها فر هاربًا.

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مصراوي Masrawy

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