قهوجي يعتدي جنسيًا على طالبة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية أمن القليوبية "قهوجي"، للتعدي جنسيًا على طالبة بقليوب.

تلقى المقدم أحمد كمال بلاغًا من "م م" 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، تتهم فيه المدعو "م ش" 37 سنة، قهوجي، بالتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

جرى إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، وتوصلت تحريات العقيد محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي، إلى أن المتهم استدرج المجني عليها إلى منزله، وتعدى عليها جنسيًا وفض غشاء بكارتها.

نجح ضباط مباحث المركز في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مضيفا أنه عاشرها معاشرة الأزواج.

تحرر عن ذلك المحضر 17603 جنح مركز قليوب لسنة 2017.