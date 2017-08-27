ضبط لحوم مذبوحة "خارج السلخانة" في حملة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، اليوم الأحد، حملة مكبرة على محلات الجزارة بمدينة منيا القمح؛ في جولة تفتيشية مفاجئة على محلات وشوادر بيع اللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط اثنين من أصحاب محلات الجزارة؛ لبيعهما لحومًا مذبوحة خارج السلخانة، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.