ضبط لحوم مذبوحة "خارج السلخانة" في حملة بالشرقية
ضبط لحوم مذبوحة "خارج السلخانة" في حملة بالشرقية
12:36 م الأحد 27 أغسطس 2017
أرشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
شنت مديرية التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، اليوم الأحد، حملة مكبرة على محلات الجزارة بمدينة منيا القمح؛ في جولة تفتيشية مفاجئة على محلات وشوادر بيع اللحوم، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
وأسفرت الحملة، عن ضبط اثنين من أصحاب محلات الجزارة؛ لبيعهما لحومًا مذبوحة خارج السلخانة، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة قادمة من القاهرة بكفر الشيخ
-
تحرير 10 محاضر لمخابز "أشمون" في حملة تموينية بالمنوفية
-
صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"
-
"بيطري سوهاج": فتح المجازر لذبح الأضاحي مجانا أمام المواطنين
إعلان
إعلان