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ما الفرق بين الباذنجان الأبيض والأسود؟

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مصراوي Masrawy

ما الفرق بين الباذنجان الأبيض والأسود؟

11:29 ص الأحد 27 أغسطس 2017

ما الفرق بين الباذنجان الأبيض والأسود؟

ما-هو-الفرق-بين-الباذنجان-الأبيض-والأسود؟

كتبت- ميرا ماهر:

يُعرف الشعب المصري بحبه ل"المحاشي" بأنواعها، خاصةً الباذنجان المحشي والذي يعتبر من الأكلات الشعبية المشهورة. لكن لا يعلم العديد منا الفرق بين الأبيض والأسود منه.

يشير خبراء التغذية إلى أن الفرق الأساسي بين الباذنجان الأسود والباذنجان الأبيض هو أن الباذنجان الأسود يحتوي على كمية أكبر من العناصر المعدنية، بينما الباذنجان الأبيض يحتوي على كمية أكبر من المواد النشوية. وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

كما أنه عند تناول الباذنجان بطرق أخرى، ينصح بتناول الباذنجان دون تقشيره، نظراً إلى أن هذه العناصر الغذائية تتركز بشكل أساسي فى قشرته.

وأضاف الموقع فوائد أخرى للباذنجان عموماً كما يلي:

غني بكمية كبيرة ومتنوعة من الفيتامينات المهمة للجسم وأهمها الحديد.

مدر للبول

مفيد فى حالات الإسهال

تنقية للأمعاء، ويساهم فى قتل الجراثيم وطردها خارج الجسم.

لكن يجب الحذر من الإفراط فى تناول الباذنجان، وخصوصاً ذوى المعدة الضعيفة، والأطفال والمسنين الذين يعانون من عسر الهضم، حيث يستغرق هضمه أربع ساعات، وهي مدة تعتبر طويلة بالنسبة إلى الأغذية الأخرى.

 

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مصراوي Masrawy

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