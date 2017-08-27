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غدا الطقس حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35

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غدا الطقس حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35 غدا الطقس حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية 30 والصغرى 25، ومطروح 30 العظمى 24 الصغرى.

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التحرير

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