التنظيم والإدارة: فرض تدريب على الموظفين لشغل المناصب الأعلى

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قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لم يكن هناك اهتمام كاف بالتدريب المهني للعاملين بالدولة الفترة الماضية.

وأضاف جميل، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الدولة مهتمة بالتدريب للنهوض بالجهاز الإداري، موضحًا أنه تم فرض تدريب على الموظفين لشغل المناصب الأعلى.

وأشار إلى أن السلم الوظيفي اتسع من 6 مستويات إلى 9 مستويات، موضحا أن جميع الأزمات الخاصة بالأجور تم حلها في قانون الخدمة المدنية.

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وأكد أن قانون الخدمة المدنية يقوم على أساس الكفاءة والعدالة والشفافية، لافتا إلى أن ربط الأجر بالإنتاج سياسة تشجيعية هدفها بذل المزيد من الجهد في العمل.

وتابع أن الجهاز سيقوم بزيارات للوزارات والهيئات للتأكد من التطبيق السليم للخدمة المدنية.