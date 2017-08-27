«ثابت»: يجب تفعيل قانون زراعة الأعضاء ولا يجوز اعتماد الموت الإكلينيكي موتا رسميا

التحرير

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علقت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب النائب عبد العزيز الصفتى، بضرورة اعتماد الموت الإكلينيكي موتا رسميا حتى نتمكن من الاستفادة من أعضاء الشخص قبل تلفها، قائلة: «خطأ كبير ولا يجوز أن يكون المريض على جهاز تنفس صناعى ونقول عنه ميت إكلينيكي، ويجب أن يكون الموت حقيقيًا ورسميًا ويتوقف القلب تمامًا، لعدم حدوث شبهات كثيرة».

وأضافت ثابت، فى تصريح لـ«التحرير» أن انتشار ظاهرة بيع الأعضاء في المستشفيات الحكومية والخاصة أصبحت خطيرة، ويلزمها تفعيل لنصوص قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، لافتةً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على من يتأجر بالأعضاء البشرية.

وأوضحت ثابت أنها قدمت اقتراحا برغبة فى البرلمان بضرورة إنشاء «بنك الأعضاء البشرية» لمساعدة القانون وتفعيله، وتم تغليظ العقوبات به الخاصة بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، لافتة إلى أنها خاطبت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بضرورة العمل على تأمين التعامل مع زراعة الأعضاء للطرفين، وإنشاء بنك الأعضاء البشرية.

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وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أنه تم تشديد العقوبات بالقانون لتصل إلى المؤبد بدلًا من 3 سنوات، والغرامة إلى نصف مليون جنيه، للحد من ظاهرة انتشار بيع الأعضاء بالمخالفة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، لافتة إلى أن مصر تتعرض لحملة تشويه من آخرين بأننا أكبر دولة لتجارة الأعضاء، مع العلم أننا أقل من أى بلد آخر تتم فيه زراعة الأعضاء.

وتابعت: «التبرع بالأعضاء بمثابة صدقة جارية لصاحبها بعد وفاته، ودار الإفتاء أكدت جواز التبرع بالأعضاء البشرية للإنسان بعد وفاته».

