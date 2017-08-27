وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يفتتحان مركز خدمة المواطنين بالبحيرة (صور)

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افتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان محافظة البحيرة.

شهد الافتتاح المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، والدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط، شيري كارلين مديرة الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ومدير الأمن اللواء علاء الدين عبد الفتاح.

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خلال حفل الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلي عن المراكز التكنولوجية، وإنجازات مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة، واستعراض الموقف التنفيذي لتلك المراكز بالمحافظة.