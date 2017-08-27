وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا في جولة تشمل بيلاروسيا ورومانيا

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توجه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى برلين، اليوم الأحد، في زيارة لألمانيا في بداية جولة خارجية تشمل بيلاروسيا ورومانيا، تستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن جولة الوزير سوف تبدأ بالعاصمة الألمانية برلين وتستغرق بضع ساعات، يلتقي خلالها مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، لمناقشة عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية، ويعقُب اللقاء مؤتمر صحفي للوزيرين.

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وأضاف أبو زيد أن الوزير سيتوجه بعد ذلك إلى بيلاروسيا، حيث سيتلقى مع الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكا، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أهمية مواصلة البناء على الزيارة الأخيرة للرئيس البيلاروسي إلى القاهرة، والتي كشفت عن مجالات جديدة وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وحرص مصر على التنسيق المستمر مع بيلاروسيا في شتى المجالات، كما سيلتقي شكري مع وزيري الخارجية والتجارة البيلاروسيين ورئيس الجمعية الوطنية.

وأوضح أن وزير الخارجية سيوجد في بوخارست يوم ٢٩ أغسطس، حيث سيسلم رسالة من السيسي إلى كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، تؤكد اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع رومانيا، خاصة بعد أن احتفل البلدان بمرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال عام 2016، كما سيجري الوزير مباحثات مع نظيره الروماني، ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب.