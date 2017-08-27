انطلاق اختبارات القدرات للدبلومات الفنية في جامعة المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بدأ جامعة المنيا استقبال الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية، نظام الخمس سنوات لعام 2017؛ لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التي اشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات التي تتطلب طبيعة الدراسة بها ضرورة أن يكون الطالب متمتعًا ببعض القدرات والمهارات.

وصرح الدكتور مصطفى عبدالنبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت إحدى معاملها بالمدن الجامعية بالإخصاص لاستقبال الطلاب الراغبين لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، حيث تم استحداث خدمة تسجيل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني هذا العام للشهادات الفنية، والتي تقتصر التقدم بجامعة المنيا بها على كلية الفنون الجميلة، ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.