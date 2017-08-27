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بالصور.. ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة قادمة من القاهرة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة قادمة من القاهرة بكفر الشيخ

12:20 م الأحد 27 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار

قال الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملة بيطرية مشتركة مع مباحث بالمحافظة، برئاسة المقدم محمد دومة رئيس المباحث، ضبطت سيارة أثناء مرورها بكمين القرضا بمدخل مدينة كفر الشيخ، وتحمل على متنها لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معبأة داخل أكياس، وأجولة بلاستيك.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه بمراجعة هذه اللحوم المفرومة، وبفحصها جيدًا تبين وجود تغير في خواصها، عن اللحوم الطبيعية، المصرح بتناولها، ويشتبه أنها لحوم من الفصيلة "الخيلية"، أي لحوم مخلوطة بلحوم "الحمير" و"الخيل"، ما تعد فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح عبدالباري أن هذه اللحوم الفاسدة يبلغ وزنها 500 كيلو جرام، وبسؤال سائق السيارة أفاد بأنها قادمة من حي شبرا بالقاهرة، ويتجه لتوريدها بأحد المطاعم الشهيرة، بمدينة كفر الشيخ، وله فرع آخر بمدينة بلطيم، حيث جرى التحفظ عليها، وجاري عرض الأمر على النيابة العامة، لتتولى التحقيق، وفي انتظار القرار الخاص بشأن هذا الأمر.

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مصراوي Masrawy

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