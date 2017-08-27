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مقتل 8644 شخصا في حوادث مرورية في تايلاند هذا العام

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مصراوي Masrawy

مقتل 8644 شخصا في مرورية في تايلاند هذا العام

12:17 م الأحد 27 أغسطس 2017

مقتل 8644 شخصا في حوادث مرورية في تايلاند هذا العام

مقتل 8644 شخصا في حوادث مرورية في تايلاند

بانكوك (د ب أ)
ذكر الأمين العام لمنظمة "لا تقود السيارة وأنت مخمور"، في تايلاند، تايجينج سيريبانيش اليوم الأحد أن إجمالي 8644 شخصا لقوا حتفهم في حوادث مرورية في مختلف أنحاء تايلاند في الفترة من الأول من يناير حتى 26 آب/أغسطس هذا العام، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم.

ونقلت الصحيفة عن تايجينج قوله إن المؤسسة جمعت هذا الرقم غير الرسمي من تقارير يومية من مختلف الشبكات، التي تشن حملة لمنع وتقليص الحوادث المرورية في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت أرقام القتلى في الحوادث المرورية إلى أن 947 لقوا حتفهم في يناير و850 في فبراير و1281 في مارس و1388 في إبريل و1124 في مايو و1128 في يونيو و1021 في يوليو و911 من الأول حتى 26 أغسطس.

وأشار تايجينج إلى أن هذا الرقم مازال غير رسمي.

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