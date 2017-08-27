فلسطين توقع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

القاهرة- (أ ش أ):

وقعت دولة فلسطين اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي عقب التوقيع، بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن على، إن توقيع الاتفاق من شأنه ان يفتح مجالا واسعا للتعاون وربط شبكات الكهرباء العربية والاستفادة من انتاج الكهرباء في الوطن العربي.

وصرح السفير كمال حسن على بأن مذكرة التفاهم تأتى تتوجا لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين ، بمشاركة فريق عمل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وأخر من البنك الدولي.

وأشاد بمستوى العمل الذى تم انجازه، ويعد نقله نوعية فى العمل العربي المشترك، نحو اقامة مشروعات تنموية كبرى ، يشعر بها المواطن العربى على أرض الواقع .

وأشار إلى أنه سبق للوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والطاقة والسفراء الدائمين لعدد 14 دولة عربية ، التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش الدورة الـ 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء فى السادس من شهر ابريل الماضي وهى الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر وجزر القمر والكويت وليبيا ومصر والمغرب واليمن ، والأردن .

يذكر أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تهدف إلى التزام الدول العربية بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والاسس القانونية لهذه السوق الى جانب الاسس القانونية لمؤسسات السوق .

وتتضمن المذكرة 6 فصول ، تشتمل على مبادئ وأهداف وسياسات السوق العربية المشتركة للكهرباء ومراحل تطورها .