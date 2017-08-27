رئيس "التنظيم والإدارة": تحليل مخدرات مفاجئ لجميع العاملين بمؤسسات الدولة

كتبت- ندى الخولي:

أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنظيم حملات مفاجئة لتحليل المخدرات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفرض عقوبات تصل لحد الفصل إذا ثبت تعاطي الموظف مع تكرار التحليل.

وأضاف جميل، خلال ورشة عمل إطلاق برنامج آليات تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء، بمقر الجهاز، أن إدارة شئون العاملين ستتولى متابعة حملات تحليل المخدرات، كما ستتولى إدارات الشئون القانونية التعامل مع الموظف حال ثبات تعاطيه المخدرات.

وقال جميل، إن برنامج آليات تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء، يهدف لتوفير فرص للشباب، بحيث يختار الوزير معاونيه ومساعديه خلال فترة تواجده في المنصب، بما يساعده على النجاح في المهام الخاصة به، على ألا تتعدى رواتبهم 42 ألف جنيه‪.‬

‪وأوضح رئيس الجهاز، أن الورشة تهدف أيضا‬ لإكساب القائمين على إدارات الموارد البشرية الخبرة اللازمة في مجال تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء، حيث تتضمن الورشة خمس جلسات تناقش التعريف بنظام مساعدي ومعاوني الوزراء، وطرق وشروط وإجراءات شغل تلك الوظائف، والتجديد لها، ونظام تقويم أداء الموظفين، وحقوقهم المالية ونظام إجازاتهم وإنهاء خدمتهم.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يجوز للوزراء اختيار 4 مساعدين و4 معاونين كحد أقصى على أن تشغل هاتين الوظيفتين عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغل الوظائف بموجب قرار صادر عن الوزير المختص يحدد فيه مهام كل وظيفة، فضلا عن تولي الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقا للنموذج الذي تعده إدارة الموارد البشرية للوزارة لهذا الغرض.

وأشار جميل، إلى أن الوزرات رشحت حتى الآن 54 متدربًا لبرامج التدريب على نظام مساعدي ومعاوني الوزراء.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يشترط في من يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبى نهائى، وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبى المختص.

كما تضمنت الشروط آلا يتجاوز السن 40 عاما بالنسبة لمعاونى الوزير وذلك عن شغل الوظيفة لأول مرة وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات والإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة والتفكير الابتكاري، وأن يكون لديه الخبرة الكافية فى مجال المهام المطلوب إنجازها.