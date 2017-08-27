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إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حريق شقة بهضبة الأهرام

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حريق شقة بهضبة الأهرام

12:07 م الأحد 27 أغسطس 2017

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حريق شقة بهضبة الأهرام

حريق شقة

كتب – محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بحروق بالجسم واختناق؛ اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق بشقة سكنية بهضبة الأهرام.

تلقى اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق بالعقار رقم 170 (ص)، فتم الدفع بعددٍ من عربات الإطفاء.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي شب بشقة بالطابق الثالث؛ بسبب تسرب غاز من أسطوانة صغيرة بالمطبخ.

أسفر الحريق عن إصابة شقيق مالكة الشقة، فريد محمد، 30 سنة، بحروق بالكتف والذراع الأيسر، وحارس العقار بحروق بالوجه والظهر والذراعين بنسبة 20%، ونجل شقيقة مالكة الشقة، مصطفى أحمد، 5 سنوات، بحالة اختناق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين، وحالتهم مستقرة، وحُرر محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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